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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Салаха 10 (7+3) очков в 7 матчах Суперлиги Турции – сегодня ассист в игре с «Самсунспором». Вингер «Трабзонспора» делит 1-е место в списке бомбардиров

Мохамед Салах забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи в 7 матчах сезона чемпионата Турции .  Сегодня вингер « Трабзонспора » сделал ассист на Франкулину Джу в матче с «Самсунспором» в 7-м туре (3:0).

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