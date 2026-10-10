У Салаха 10 (7+3) очков в 7 матчах Суперлиги Турции – сегодня ассист в игре с «Самсунспором». Вингер «Трабзонспора» делит 1-е место в списке бомбардиров

Мохамед Салах забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи в 7 матчах сезона чемпионата Турции . Сегодня вингер « Трабзонспора » сделал ассист на Франкулину Джу в матче с «Самсунспором» в 7-м туре (3:0).
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