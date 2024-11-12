Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Оппозиционеры в Абхазии заблокировали республиканскую трассу

Оппозиционеры в Абхазии заблокировали республиканскую трассу

В Абхазии оппозиционеры заблокировали республиканскую трассу, также они перекрыли два моста тракторами, сообщили представители силовых ведомств республики на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании.

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