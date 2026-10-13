В Доме Правительства РТ прошел брифинг, посвященный Российско-Индийскому бизнес-форуму «ТАЙМ»

С 14 по 17 октября в Казани состоится второй Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ». О программе мероприятия и перспективах дальнейшего сотрудничества наших стран рассказали сегодня на брифинге в Доме Правительства Татарстана.
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