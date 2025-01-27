Евгений Шелковников: За 5-7 лет российские решения займут значительную долю IT-рынка

Российская IT-индустрия — это территория больших перспектив. Как развиваются цифровые экосистемы, как совместные проекты IT-компаний укрепляют позиции российского ПО и почему образование становится основой для роста всей отрасли, «Татар-информу» рассказал генеральный директор АО «Р7» Евгений Шелковников.
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