Русская весна

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Британцы загоняют в долги украинских беженцев — Красный Крест

Британцы загоняют в долги украинских беженцев — Красный Крест

Некоторые британцы эксплуатируют и загоняют в «долговую кабалу» украинских беженцев, которых приютили, сообщает издание inews со ссылкой на доклад Красного Креста.

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