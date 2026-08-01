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МОСИНФОРМ

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Эксперты столичного портала потребителя дали советы по выбору товаров к 1 Сентября

Эксперты столичного портала потребителя дали советы по выбору товаров к 1 Сентября

В преддверии нового учебного года на столичном портале потребителя собраны рекомендации, которые помогут родителям выбрать качественные и безопасные товары для школьников, а также разобраться с вопросами маркировки, возврата покупок и защиты прав потребителей.

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