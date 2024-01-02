Гладков: при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадала одна женщина

Одна женщина пострадала в Белгородской области при атаке Вооруженных сил Украины днем во вторник, 2 января, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, уточняя, что это предварительные данные.
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