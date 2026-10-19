Налоговая инспекция Октябрьского района Могилева доначислила местному ООО свыше 634 тыс. рублей после того, как выяснилось, что заявленная переработка лакокрасочных отходов не велась, а 1 млн рублей, потраченный на не связанные с деятельностью товары и услуги, признали доходом должностных лиц.