Налоговая инспекция Октябрьского района Могилева доначислила местному ООО свыше 634 тыс. рублей после того, как выяснилось, что заявленная переработка лакокрасочных отходов не велась, а 1 млн рублей, потраченный на не связанные с деятельностью товары и услуги, признали доходом должностных лиц.
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