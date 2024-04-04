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Царьград

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Tagesschau: Немецкие компании помогают России восстанавливать Мариуполь

Tagesschau: Немецкие компании помогают России восстанавливать Мариуполь

Дочерние компаний известных немецких гигантов активно участвуют в возрождении города Мариуполь и при этом умудрились не попасть под санкции ЕС,Немецкие компании Knauf и WKB Systems играют важную роль в восстановлении русского города Мариуполь, который был освобожден 20 мая 2022 года.

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