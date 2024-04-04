Tagesschau: Немецкие компании помогают России восстанавливать Мариуполь

Дочерние компаний известных немецких гигантов активно участвуют в возрождении города Мариуполь и при этом умудрились не попасть под санкции ЕС,Немецкие компании Knauf и WKB Systems играют важную роль в восстановлении русского города Мариуполь, который был освобожден 20 мая 2022 года.