ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как Владимир стал Спартаком

Как Владимир стал Спартаком

Однажды, когда я была студенткой, мы завели в нашей комнате ежа. Он был маленький и серый, но его глаза казались такими серьезными и мудрыми, что мы назвали его Владимиром.

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