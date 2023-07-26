Как Владимир стал Спартаком

Однажды, когда я была студенткой, мы завели в нашей комнате ежа. Он был маленький и серый, но его глаза казались такими серьезными и мудрыми, что мы назвали его Владимиром.
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