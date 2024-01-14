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Mash: Целый город в Тульской области остался без отопления в 11-градусный мороз

Mash: Целый город в Тульской области остался без отопления в 11-градусный мороз

Один из крупнейших городов в Тульской области оказался без тепла в 11-градусный мороз. Жители Новомосковска остались без отопления после аварии на Новомосковской ГРЭС, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

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