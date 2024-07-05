Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, назначенной тренером-ассистентом клуба НХЛ

32-летняя канадка вошла в число помощников нового главного тренера «Сиэтла» Дэна Байлсмы. Последние два сезона Кэмпбелл ассистировала Байлсме в фарм-клубе «Сиэтла» «Коачелла Вэлли» и теперь он взял ее с собой в главную команду.