Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, назначенной тренером-ассистентом клуба НХЛ

32-летняя канадка вошла в число помощников нового главного тренера «Сиэтла» Дэна Байлсмы. Последние два сезона Кэмпбелл ассистировала Байлсме в фарм-клубе «Сиэтла» «Коачелла Вэлли» и теперь он взял ее с собой в главную команду.
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