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Монастыри в Румынии, где удивительные фрески — не внутри, а снаружи

Монастыри в Румынии, где удивительные фрески — не внутри, а снаружи

Наверняка, если вы отправляетесь посетить монастырь, вы ожидаете увидеть там фрески — но внутри. В Румынии есть несколько монастырей, которым много сотен лет, и их главные церкви — кафоликоны — расписаны снаружи прекрасно сохранившимися фресками.

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