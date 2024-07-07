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PC Gamer: уязвимость в Apple Vision Pro позволяла пугать людей пауками и мышами

PC Gamer: уязвимость в Apple Vision Pro позволяла пугать людей пауками и мышами

Компания Apple успешно устранила уязвимость в своей новой гарнитуре Vision Pro, которая ранее позволяла веб-сайтам выводить на экран похожие на галлюцинации реалистичные изображения насекомых и животных, запугивая пользователей.

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