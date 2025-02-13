Таксист Самандай из Таджикистана: «Толку нет работать в России, наши теперь в Германию и Южную Корею едут»

АЗ

Андрей Зарубкин

В России строительный бум. Мигранты строят дешевое жилье для себя и своих соплеменников. Хуснуллин предложил переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал, что в России много воды и мало жителей.