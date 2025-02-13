Таксист Самандай из Таджикистана: «Толку нет работать в России, наши теперь в Германию и Южную Корею едут»

Ужесточение правил получения гражданства России приводит к массовому исходу мигрантов, которых некем заменить Екатерина Галкина Фото: Артем Геодакян/ТАСС С 5 февраля из России стали выдворять нелегальных мигрантов уже без решения суда.
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