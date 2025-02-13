Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Нашим ребятам УВАЖЕНИЕ!!! Молодцы, так с этими...и надо поступать!«Не смейте трогат...
  • Ирина Некрасова
    Прочитала, что в Красноярске на ее концерте был полный зал. Как же зрителям нужно не уважать себя, чтобы позволять "п...Лолита записала э...
  • Юрий Коршунов
    А меня напрягает хождение в никабах, паранджах и прочих замотажках. Я в Афгане воевал и там душманы так маскировались...Никаких шортиков ...

Таксист Самандай из Таджикистана: «Толку нет работать в России, наши теперь в Германию и Южную Корею едут»

Таксист Самандай из Таджикистана: «Толку нет работать в России, наши теперь в Германию и Южную Корею едут»

Ужесточение правил получения гражданства России приводит к массовому исходу мигрантов, которых некем заменить Екатерина Галкина Фото: Артем Геодакян/ТАСС С 5 февраля из России стали выдворять нелегальных мигрантов уже без решения суда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
В России строительный бум. Мигранты строят дешевое жилье для себя и своих соплеменников. Хуснуллин предложил переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал, что в России много воды и мало жителей.
Ответить
8 час.
АП
Александр П
Хорошее название. Это будет бАльшой подарок германскому и корейскому народу!
Ответить
8 час.
Сергей Ульмасов
Гнать эту нечисть надо из страны, экзамен он за недорого сдал... Экзаменатора на зону
Ответить
7 час.
наверх