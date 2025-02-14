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Как не потерять работу из-за AI: какие навыки будут цениться в будущем

Как не потерять работу из-за AI: какие навыки будут цениться в будущем

Как развитие современных технологий изменит окружающий мир? Можно ли сделать искусственный интеллект своим партнёром? Как поверить в себя и к чему нам нужно стремиться? Об этом в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказала Катерина Янченко, ведущий эксперт по искусственному интеллекту и корпоративным технологическим решениям.

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