Как не потерять работу из-за AI: какие навыки будут цениться в будущем

Как развитие современных технологий изменит окружающий мир? Можно ли сделать искусственный интеллект своим партнёром? Как поверить в себя и к чему нам нужно стремиться? Об этом в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказала Катерина Янченко, ведущий эксперт по искусственному интеллекту и корпоративным технологическим решениям.
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