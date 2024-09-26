В России появятся автомобили 5 новых брендов: их уже продают (неофициально)

Вслед за недавно представленным на нашем рынке новым брендом Knewstar, в российской линейке которого сейчас ровно одна машина — слегка «перелицованный» купе-кроссовер Geely Tugella, на наш рынок готовятся вывести ещё целых пять новых автомобильных марок.
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