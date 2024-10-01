На трассе «Кола» автомобиль съехал в кювет и опрокинулся

Мужчина пострадал в аварии на трассе «Кола» в Кондопожском районе. 27 сентября на 587-м километре федеральной трассы «Кола» произошла дорожная авария, в результате которой тяжело пострадал 48-летний водитель.
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