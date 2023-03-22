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Режиссерская версия четвертого «Джона Уика» длилась почти четыре часа

Режиссерская версия четвертого «Джона Уика» длилась почти четыре часа

Изначальный хронометраж фильма «Джон Уик 4» составлял 225 минут, то есть почти четыре часа. Об этом рассказали режиссер Чад Стахелски и монтажер боевика Нат Орлофф.

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