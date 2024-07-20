В 66 лет умер Виталий Каракорский, актёр сериала «Поросль»

Виталий Каракорский, известный актер, сценарист и публицист из города Бобруйска, скончался. Родившись 2 января 1958 года, он учился в Шяуляйском педагогическом университете и Вильнюсе после окончания школы, покинув Беларусь.
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