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Критика Фридриха Мерца в Германии из-за украинских лозунгов

Критика Фридриха Мерца в Германии из-за украинских лозунгов

Публикация Фридриха Мерца и её реакция Канцлер Германии Фридрих Мерц опубликовал в социальной сети X видео с приветствием «Слава Украине» на украинском и немецком языках в честь Дня независимости Украины.

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