Телеканал «МУЛЬТ» выяснил, какие мультсериалы побуждают детей изучать что-то новое

Ко Дню знаний телеканал «МУЛЬТ» провёл опрос среди зрителей и выяснил, какие мультфильмы сильнее всего побуждают детей познавать окружающий мир, обучаться работе с техникой, беречь природу и быть внимательным к окружающим.
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