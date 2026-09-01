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Телеканал «МУЛЬТ» выяснил, какие мультсериалы побуждают детей изучать что-то новое

Телеканал «МУЛЬТ» выяснил, какие мультсериалы побуждают детей изучать что-то новое

Ко Дню знаний телеканал «МУЛЬТ» провёл опрос среди зрителей и выяснил, какие мультфильмы сильнее всего побуждают детей познавать окружающий мир, обучаться работе с техникой, беречь природу и быть внимательным к окружающим.

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