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Царьград

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ВОЗ: Эпидемия Эболы в ДРК достигла второй по масштабу в истории

ВОЗ: Эпидемия Эболы в ДРК достигла второй по масштабу в истории

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что эпидемия Эболы в ДРК стала самой быстроразвивающейся в истории, охватывая большие территории.

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