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Царьград

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Андрей Сибига дал интервью казахстанскому медиа на русском языке

Андрей Сибига дал интервью казахстанскому медиа на русском языке

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию Ulysmedia на русском языке.

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