В зоне боевых действий на Украине геройски погиб боец из Ростовской области

Военнослужащий ВС России погиб в марте, но тело героя удалось доставить родным только сейчас.Печальная новость пришла в город Таганрог Ростовской области, где до начала участия в боевых действиях на Украине проживал 53-летний Иван Надолинский из родовой ветви "Юхымцы".
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