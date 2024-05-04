В зоне боевых действий на Украине геройски погиб боец из Ростовской области

Военнослужащий ВС России погиб в марте, но тело героя удалось доставить родным только сейчас.Печальная новость пришла в город Таганрог Ростовской области, где до начала участия в боевых действиях на Украине проживал 53-летний Иван Надолинский из родовой ветви "Юхымцы".