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Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Дагестане провели мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Дагестане провели мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В преддверии весенне-летнего пожароопасного периода 2022 года на всех объектах, эксплуатируемых жилищно-коммунальной службой, проведены противопожарные мероприятия.

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