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Новости Липецка

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Две «Лады» сбили двух пешеходов под Липецком

Две «Лады» сбили двух пешеходов под Липецком

За сутки водители «Лад» в Липецком округе дважды сбили пешеходов.В Липецком округе за один день произошло два ДТП с наездами на пешеходов, в обоих случаях за рулём находились водители «Лад».

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