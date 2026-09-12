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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вуэльта». 21-й этап. Гонщики проедут 112 км с финишем в Гранаде

13 сентября пройдет заключительный этап веломногодневки «Вуэльта Испании». «Вуэльта Испании-2026» 21-й этап Гранада – Гранада 112 км Профиль / Карта Начало – 17.

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