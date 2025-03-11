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Царьград

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Великобритания подозревается в поддержке атаки на российские города

Великобритания подозревается в поддержке атаки на российские города

Депутат Михаил Шеремет обвинил Великобританию в координации атак на российские города через ВСУ и Зеленского.

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Комментарии
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Сергей
НЕЛЬЗЯ ЖАЛЕТЬ ОРЕШНИКОВ ДЛЯ ГАВНОБРИТОВ!!!!!!!!! СТЕРЕТЬ ВСЕСЬ ПОГАНЕЙШИЙ В МИРЕ ОСТРОВ!!!!!!!!!!!!
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21 час.
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