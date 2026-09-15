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Стивен Эй Смит: «Кавай Ленард – гангстер. Он нарушил правила, переложил вину на других, получил деньги и уехал из страны»

Стивен Эй Смит назвал Кавая Ленарда «гангстером», комментируя итоги расследования НБА в отношении « Клипперс ».

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