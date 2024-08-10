ABC News назвал причину крушения Osprey у берегов Австралии в 2023 году

В августе 2023 года катастрофа вертолета Osprey у берегов Австралии, в результате которой погибли три морских пехотинца из США, была обусловлена ошибками пилотов и недостаточным вниманием руководства эскадрильи к безопасности полетов.
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