22 самые раздражающие вещи по версии пользователей сети

Нужно признать, что все мы имеем разную степень стрессоустойчивости. Кого-то раздражает скрип фломастера по бумаге, а кто-то совершенно спокойно может три часа подряд слушать, как соседи сверлят стену или снисходительно наблюдать разбросанные по всей комнате носки.