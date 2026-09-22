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Пункт-А

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Астрахань станет третьим городом России по проведению Фестиваля культуры Ирана

Астрахань станет третьим городом России по проведению Фестиваля культуры Ирана

Ожидается приезд делегации во главе с иранским послом в России. Наряду с Москвой и Казанью наш город станет третьим по счету, где пройдет Фестиваль культуры Ирана в России.

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