Вице-спикер парламента Башкирии объяснил необходимость поправок о запрете пропаганды бездетности

Вице-спикер парламента Республики Башкирии Рустем Ахмадинуров рассказал, что депутаты республиканского Госсобрания доработали и повторно отправили в Госдуму на рассмотрение законопроект о запрете информации, пропагандирующей идеологию бездетности.
Вице-спикер парламента Республики Башкирии Рустем Ахмадинуров рассказал, что депутаты республиканского Госсобрания доработали и повторно отправили в Госдуму на рассмотрение законопроект о запрете информации, пропагандирующей идеологию бездетности.
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