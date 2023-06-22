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Вице-спикер парламента Башкирии объяснил необходимость поправок о запрете пропаганды бездетности

Вице-спикер парламента Башкирии объяснил необходимость поправок о запрете пропаганды бездетности

Вице-спикер парламента Республики Башкирии Рустем Ахмадинуров рассказал, что депутаты республиканского Госсобрания доработали и повторно отправили в Госдуму на рассмотрение законопроект о запрете информации, пропагандирующей идеологию бездетности.

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