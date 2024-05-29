Комиссия по ценным бумагам Гонконга начинает тотальную проверку криптокомпаний

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) анонсировала проведение проверок всех платформ для торговли криптовалютой, которые намерены работать в этом специальном административном районе КНР в качестве лицензированных компаний.
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