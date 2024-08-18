Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Дмитрий Фактурович
    Вот такой дристливый гегемон."Северные потоки"...
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Удивлению китайцев нет предела, мегапроект в России будет реализован без их участия

Удивлению китайцев нет предела, мегапроект в России будет реализован без их участия

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Как же приятно читать, когда при каждой встрече Глав государств России и Китая звучат слова: “Дорогой друг, или Брат!” С восточными соседями у нас завязались самые тёплые и взаимовыгодные отношения в разных сферах сотрудничества.

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