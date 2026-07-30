БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 611 подписчиков

MV-75 «Шайенн»: вперёд и вверх?

MV-75 «Шайенн»: вперёд и вверх?

В общем, похоже, идея конвертоплан в армии США прижился окончательно и бесповоротно. Иначе чем объяснить то, что еще на не принятый толком на вооружение и не построенный в должных количествах аппарат уже заказывают модернизации?Компания Bell Textron выбрала Collins Aerospace, подразделение компании RTX (ранее Raytheon Technologies Corporation) для поставки летных комплектов модернизаций MV-75 Cheyenne, предназначенных для армии США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
зввидная цель
Ответить
3 н.