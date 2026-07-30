MV-75 «Шайенн»: вперёд и вверх?

В общем, похоже, идея конвертоплан в армии США прижился окончательно и бесповоротно. Иначе чем объяснить то, что еще на не принятый толком на вооружение и не построенный в должных количествах аппарат уже заказывают модернизации?Компания Bell Textron выбрала Collins Aerospace, подразделение компании RTX (ранее Raytheon Technologies Corporation) для поставки летных комплектов модернизаций MV-75 Cheyenne, предназначенных для армии США.
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