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Полиция Южного Урала задержала организаторов нарколаборатории. Изъято почти полтонны наркотиков

Полиция Южного Урала задержала организаторов нарколаборатории. Изъято почти полтонны наркотиков

Нарколабораторию с оборотом в полтора миллиарда рублей накрыли силовики в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков южноуральского регионального полицейского главка ликвидировали лабораторию, в которой ежемесячно синтезировалось около пятисот килограммов запрещенных веществ.

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