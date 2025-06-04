Полиция Южного Урала задержала организаторов нарколаборатории. Изъято почти полтонны наркотиков

Нарколабораторию с оборотом в полтора миллиарда рублей накрыли силовики в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков южноуральского регионального полицейского главка ликвидировали лабораторию, в которой ежемесячно синтезировалось около пятисот килограммов запрещенных веществ.