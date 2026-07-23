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В России высказались о намеке на применение ядерного оружия в словах Лаврова

В России высказались о намеке на применение ядерного оружия в словах Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о неконвенциональном ответе в случае конфликта с Европой, продублировал позицию президента России Владимира Путина, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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