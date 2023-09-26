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Елена Вяльбе: «Большунов не матерится и относится к этому негативно. Даже я в его присутствии поняла, что не нужно употреблять такие слова»

«Александр не матерится. И он к этому относится очень негативно. У нас есть ребята и девчонки в команде, которые могут, но это не Саша.

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