Иностранные банки стали размораживать российские акции

В процессе вывода российских активов из недружественных стран некоторые банки Швейцарии, Люксембурга и Лихтенштейна с конца 2023 года дают право своим российским клиентам разблокировать акции отечественных компаний, которые ранее были конвертированы из расписок, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в двух отечественных брокерах и трех юрфирмах.