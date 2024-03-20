Иностранные банки стали размораживать российские акции

В процессе вывода российских активов из недружественных стран некоторые банки Швейцарии, Люксембурга и Лихтенштейна с конца 2023 года дают право своим российским клиентам разблокировать акции отечественных компаний, которые ранее были конвертированы из расписок, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в двух отечественных брокерах и трех юрфирмах.
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