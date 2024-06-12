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Шор: Санкции США против Гуцул доказывают, что она все делает правильно

Шор: Санкции США против Гуцул доказывают, что она все делает правильно

Политический деятель из Молдавии Илан Шор проинформировал о том, что санкционное давление Соединённых Штатов Америки на руководителя Гагаузской автономии Евгению Гуцул подтверждает, что она действует верно.

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