Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Мы еще глупее!»: в ФРГ бурно обсудили сделку РФ и США.

«Мы еще глупее!»: в ФРГ бурно обсудили сделку РФ и США.

Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают сделку России и США по поставкам нефти и нефтепродуктов на американский и мировой рынки, называя это «щелчком по носу» для немецких властей.

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