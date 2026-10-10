«Мы еще глупее!»: в ФРГ бурно обсудили сделку РФ и США.

Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают сделку России и США по поставкам нефти и нефтепродуктов на американский и мировой рынки, называя это «щелчком по носу» для немецких властей.