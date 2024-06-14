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Иваново

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Военнослужащий 98-й воздушно-десантной дивизии Виталий Дроздов принял участие во встрече с Президентом Владимиром Путиным

Военнослужащий 98-й воздушно-десантной дивизии Виталий Дроздов принял участие во встрече с Президентом Владимиром Путиным

Военнослужащий 98-й воздушно-десантной дивизии Виталий Дроздов принял участие во встрече с Президентом Владимиром Путиным Гвардии подполковник Виталий Дроздов - участник образовательной программы «Время героев», которая стартовала по инициативе Президента России.

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