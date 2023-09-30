Под Тверью ищут женщину в вельветовых штанах

Под Тверью пропала Наталья Жукова 1977 года рождения. О поисках женщины сообщают волонтеры «Совы». 23 сентября она ушла с адреса (посёлок городского типа Васильевский Мох, улица Парковая дома №12/9) и исчезла.
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