Китайский спутник-ретранслятор успешно вышел на окололунную орбиту

Китайский спутник-ретранслятор Queqiao-2 успешно вышел на окололунную орбиту. Первоначально космический аппарат должен выйти на окололунную орбиту с периселением 300 километров и апоселением 8600 километров.
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