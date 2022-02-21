За физическим миром существует волновой мир.

Пару лет назад наткнулся в какой-то социальной сети на переписку неизвестных мне лиц. Показалась достаточно оригинальной и захотелось её сохранить.
Популярные статьи
- Где инструменты и техника прежней цивилизации? Продолжение На Земле была цивилизация круче нашей.
- Какую тайну скрывал дом Ипатьева? Каббалистические знаки в подвале дома Ипатьева.
- Эти странные вещи на самом деле происходили с астронавтами в космосе Источник: https://nlo-mir.ru/45-kosmos/49731-strannye-veschi-v-kosmose.html
Свежие комментарии