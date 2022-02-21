Мировоззрение

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За физическим миром существует волновой мир.

За физическим миром существует волновой мир.

Пару лет назад наткнулся в какой-то социальной сети на переписку неизвестных мне лиц. Показалась достаточно оригинальной и захотелось её сохранить.

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