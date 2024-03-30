Компания Take-Two подтвердила разработку Borderlands 4 после покупки разработчика Gearb...

Компания Take-Two подтвердила разработку Borderlands 4 после покупки разработчика GearboxВ пресс-релизе, объявляющем о покупке студии Gearbox Entertainment игровым гигантом Take-Two Interactive, указывается об “активной разработке” новой части шутера Borderlands.
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