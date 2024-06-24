Вслед за дочкой Брэда Питта: Сури Круз отреклась от отца

Том Круз получил по заслугам. Кэти Холмс поздравила дочку Сури с окончанием школы LEGION-MEDIAСреди звездных детей Голливуда стремительно распространяется новый тренд: чада знаменитостей публично отрекаются от своих отцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии