Харрис обвинила Трампа в пособничестве в поставках чипов КНР

Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Кандидат в американские президенты от демократов Камала Харрис во время предвыборных дебатов обвинила своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа в якобы пособничестве в поставках чипов КНР, что привело к модернизации ВС азиатского государства.